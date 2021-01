Zo ongelofelijk populair is de Pixar-film Soul - Apparata

In plaats van een release in de bioscoop, kwam Soul direct naar Disney+. Een meesterzet, zo blijkt nu.

Want leden van de abonnementsdienst wisten Soul wel te vinden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een release als Mulan, hoefden abonnees niet extra te betalen om de gloednieuwe film te kunnen kijken. En dat zie je terug in de cijfers.

Soul op Disney+

Volgens Deadline was Soul op Disney+ in de periode van 21 december tot en met 27 december 2020 goed voor 1.669 miljard kijkminuten. Op nummer twee staat The Office, met 1,4 miljard kijkminuten. Die serie kunnen we helaas niet kijken in Nederland op Netflix vanwege de rechten.

Op de derde plek staat Bridgerton. De serie op Netflix was goed voor 1,2 miljard kijkminuten. Opvallend genoeg staat The Mandalorian op Disney+ slechts op een vijfde plek. De serie is met 16 afleveringen goed voor 1 miljard kijkminuten. Andere bekende series in de lijst zijn The Crown (7) met 700 miljoen kijkminuten, Grey’s Anatomy (8) met 691 miljoen kijkminuten en Criminal Minds op de negende plek met 648 miljoen kijkminuten.

Het is niet zo gek dat juist een familiefilm in die periode zo goed heeft gescoord. Want met het gezin gezellig op de bank ga je niet naar een horrorfilm of spannende actiethriller kijken. Daarmee is Soul een regelrecht succes voor Disney+.