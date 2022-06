Zo ontgrendel je de geheime Android developer functie

Android developer opties alleen voor ontwikkelaars? Nee hoor, je kunt zelf ook gebruik maken van deze mogelijkheden op je Android apparaat.

Maar ik ben helemaal geen ontwikkelaar! Waarom zou ik dan willen doen alsof? De functie is in de basis toegevoegd zodat ontwikkelaars kunnen kijken wat hun software doet en waar eventuele fouten zitten. Een aantal van die functies zijn ook handig voor de ervaren “gewone” gebruiker. Aan jouw zelf om te beoordelen of je zo’n Android developer power user bent of niet.

Zo kun je bijvoorbeeld geheugen vretende processen die op de achtergrond draaien beperken, apps in split-screen modus dwingen, geavanceerde herstart mogelijkheden gebruiken, animaties versnellen of vertragen en nog veel meer.

Hoe dan?

Ga naar “settings” en selecteer “about phone”. Vervolgens klik je meerdere keren op “build number” totdat een pop-up verschijnt die zegt: You are now a developer. Snelste carrièreswitch ooit. Op de algemene instellingen pagina is er nu een nieuwe knop verschenen. Developer Options.

Uitgebreide instructies, en ook hoe je de ontwikkelaars opties eventueel weer uit kan zetten vind je op de site van Android Authority.

Nog een kleine tip van ons (disclaimer!): Verander niets in de instellingen waar je geen verstand van hebt en noteer vooraf de standaardinstellingen zodat je altijd terug kunt naar je startpunt.