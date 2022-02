Zo ontvang je in maart HBO Max in Nederland

Na jarenlang wachten kunnen we in Nederland vanaf 8 maart eindelijk HBO Max checken; zo ontvang je de nieuwe streamingdienst.

Het is bijna zover. Grofweg 4,5 millennia nadat iedereen HBO wilde ontvangen, komt de streamingdienst nu dan eindelijk naar Nederland. Al die tijd waren monstershows als Game of Thrones, Curb Your Enthusiasm, The Sopranos, The Wire, Barry en talloze pareltjes niet beschikbaar bij ons. Zo ontvang je vanaf 8 maart HBO Max in Nederland.

HBO Max naar Nederland

Vooralsnog moet je HBO in Nederland ontvangen via Ziggo. Afnemers van de provider moeten via Ziggo een extra abonnement afsluiten voor de streamingdienst, waarna het kanaal onder meer via de mediabox on demand beschikbaar is. Vanaf januari 2022 is dat daarentegen niet meer, want de Max-streamingdienst komt naar Nederland.

Daarvoor is geen kanaal of specifieke provider meer nodig; via de officiële website kunnen Nederlandse gebruikers simpelweg een account aanmaken en van de content genieten. Vermoedelijk zal HBO Max ook via een smartphone-app en TV-applicatie beschikbaar zijn, maar daarover is officieel nog niets bekend.

Prijs HBO Max

Ook over de prijs zijn officieel nog geen uitspraken gedaan, maar we kunnen alvast bij onze buren kijken hoe het daar werkt. In andere Europese landen waar de streamingdienst wel al beschikbaar is, kost een onbeperkt abonnement vooralsnog 9 euro per maand. Je kunt daar ook een jaarabonnement afsluiten voor 70 euro, wat je onder de streep 38 euro bespaart.

Aangezien HBO Max in Nederland gedeeltelijk een nieuwe markt aanboort (niet iedereen heeft Ziggo natuurlijk) zouden er wellicht ook nog gratis proefabonnementen kunnen komen.