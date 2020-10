Zo overleeft het coronavirus bijna een maand op je smartphone - Apparata

Het coronavirus kan zich in extreme omstandigheden bijna een maand huisvesten op je smartphone. Dat heeft een nieuw onderzoek uitgewezen.

De maatregelen van het Nederlandse kabinet kan je inmiddels wel dromen. Was je handen zoveel mogelijk en probeer afstand te houden tot anderen. Maar zelfs met deze maatregelen is het mogelijk dat je het coronavirus doorgeeft, mocht je dit virus zelfhebben.

Als je buiten bent geweest, het virus hebt opgelopen en vervolgens je smartphone aanraakt, blijft het virus nog dagen zweven op je toestel. Zelfs als jij na ongeveer 10 dagen niet meer besmet bent voor anderen kan je smartphone dat wel zijn. Dat blijkt uit een nieuw Australisch wetenschapsonderzoek. Ze ontdekten dat het coronavirus tot maximaal 28 dagen weet te overleven op een smartphone. Ze vergeleken dit ook met het influenzavirus, dat met 17 dagen een stuk eerder sterft.

Virus overleeft lang in ideale omstandigheden

Het onderzoek nam voor deze proef wel heel extreme maatregelen. Zo was de smartphone voor die 28 dagen in een omgeving van 20 graden. Ook werd het toestel in een donkere omgeving bewaard om UV-straling te voorkomen. In het echte leven zal het coronavirus niet zolang overleven op een smartphone. Het laat echter zien waar het virus, in de juiste omstandigheden, toe in staat is. Was naast je handen dus af en toe ook je smartphone. Sowieso is dat een prima idee!