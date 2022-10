Zo pas je je iPhone App icons aan

Waar het vroeger alleen bij Android mogelijk was om de gebruikte interface aan te passen, kan je nu ook bij de iPhone app icons aanpassen.

Er bestaan privacy gevoelige apps, zoals bijvoorbeeld datingapps, maar ook bijvoorbeeld bankieren apps. Dan is het handig als je die apps een ander uiterlijk te geven. Dat geldt ook voor apps, waarvan je het icon gewoon niet mooi vindt, of niet duidelijk. Gelukkig is het nu niet meer al te moeilijk om daar verandering in te brengen.

Het stappenplan

Als eerste stap is het handig om alvast het icon klaar te hebben liggen dat je wil instellen voor een bestaande app. Op Flaticon vind je duizenden verschillende inspirerende icon-ontwerpen. Ben je creatief aangelegd? Dan kun je natuurlijk ook je eigen icon ontwerpen. Het aanpassen van de iPhone app icons gaat via de app Shortcuts. Als deze niet op je scherm staat, vind je deze in de app library. Open deze app. Zodra je in deze app bent, klik dan op de + in de rechterbovenhoek. Bovenaan je scherm zie je nu een nieuwe snelkoppeling met een algemene naam. Wil je deze naam aanpassen? (En dat wil je uiteraard) Klik dan op de pijl ernaast en selecteer ‘Hernoem’. Nu klik je op de ‘Voeg Actie Toe’- knop onder de naam. Er wordt een uitgebreid keuzemenu zichtbaar met verschillende acties. Zoek nu op ‘Open App’ en klik vervolgens op de gelijknamige link die nu zichtbaar is. Je ziet nu een lijst van apps die op je iPhone geïnstalleerd zijn. Kies de app die je van een ander icoontje wil voorzien. Klik nu op de ‘Voltooien’ knop rechtsboven. Nu keer je weer terug naar de Snelkoppeling pagina. Klik nu op de “i” onderaan het scherm. Vervolgens kies je Toevoegen aan het home scherm. Je ziet nu een preview van het icoontje. Dit ga je nu vervangen door jouw icoontje. Klik op het item onder Home Screen en Icon. Nu kan je een willekeurige foto of ander grafisch bestand op je telefoon kiezen. Als je een bestaande foto hebt gekozen, krijg je een venster te zien, waar je het deel van de foto kan zien dat je kan gebruiken voor de icon. Klik nu op de knop rechtsonder ‘Kiezen’. Je kan nu ook nog de naam veranderen. Tevreden over het resultaat? Kies dan ‘Toevoegen’ rechtsboven. Als alles goed is gegaan, gefeliciteerd! Je ziet nu je nieuwe icoon. Je kan het oorspronkelijk icoon verbergen, zodat je alleen het nieuwe icoon ziet.

Een video, voor de beelddenkers

Kortom, best een complex proces dus. Helaas maakt Apple het al niet altijd even makkelijk. Wil je liever een videohandleiding? Bekijk dan volgende YouTube filmpje.