Zo scoor je de OnePlus 8 Series als eerste

Traditioneel organiseert OnePlus ook dit jaar weer een pop-up verkoop.





Nog voordat de nieuwste toestellen van OnePlus in de winkels liggen, organiseert het bedrijf doorgaans pop-up events over de hele wereld. Zo was ooit Rotterdam het toneel van zo’n pop-up event. Fans kregen zo de kans om het nieuwste toestel te scoren nog voor de officiële verkoop was gestart.

Door het coronavirus zit een pop-up event er dit jaar niet in. Althans, een fysieke variant. OnePlus wil wel degelijk een pop-up event gaan organiseren en doet dit digitaal.

De pop-up gaat live op 14 april 2020, na de introductie-keynote, om 18:00 uur. Fans krijgen zo de kans om de OnePlus 8 Series direct na de aankondiging aan te schaffen. Eén voordeel: fans hoeven niet buiten uren in de rij te staan voor het nieuwe toestel.

Het pop-up event van OnePlus zal in samenwerking met Belsimpel georganiseerd worden. Na de keynote kunnen fans bij Belsimpel terecht voor een speciale, limited edition pop-upverpakking van de OnePlus 8 Series. De speciale pop-upverpakking zal ook, in beperkte oplage, verkrijgbaar zijn via de officiële OnePlus-website.