Zo scoor je relatief goedkoop een Samsung Galaxy Fold

Telefoons schrijven af en dat geldt ook voor telefoons die eerst duur waren. Je kunt bijvoorbeeld een Samsung Galaxy Fold scoren voor een stuk minder geld dan eerst!

Eén ding weet je zeker bij een normale smartphone: je gaat er vanaf het moment dat je hem koopt geld op verliezen. Ja, je kan hem weer verkopen, maar na een tijd van (intensief) gebruik ga je er nooit voor vangen waarvoor je hem ooit hebt gekocht. Vervelend voor mensen die graag met nieuwe smartphones rondlopen, maar handig voor mensen die niet zo veel geld hebben. Zo kun je ooit peperdure telefoons nu voor een redelijk goede prijs overnemen.

Samsung Galaxy Fold

Zo moest je nog niet eens belachelijk lang geleden bijna 2.000 euro aftikken voor een Samsung Galaxy Fold 2 5G. Logisch, want het is één van de eerste goed beschikbare telefoons met een opvouwbaar scherm. Dat maakte hem in 2020 erg duur. Hoe veel kun op die 2.000 euro besparen dit jaar? Erg veel. Iemand biedt een Galaxy Fold 2 aan op Marktplaats.

Refurbished

Het gaat om een refurbished apparaat, maar wel van Samsung zelf en met garantie. De Samsung Galaxy Fold 2 5G op Marktplaats is volgens de verkoper verder nog nooit uit de doos geweest. Ook zit alles erbij wat je normaliter in de doos krijgt, dus je koopt gewoon een volledig product.

Durf jij het aan? Dan kun je voor 750 euro terecht op Marktplaats. Toch een net bedrag voor een Samsung Galaxy Fold.