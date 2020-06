Zo scoor je The Witcher 3 gratis op PC

The Witcher 3 gratis in huis halen? Zo krijg je dat voor elkaar.

De game The Witcher 3: Wild Hunt verscheen in 2015 voor de Xbox One, PlayStation 4 en de PC. Grote kans dat jij deze inmiddels vijf jaar oude game al hebt gespeeld. Mocht het nu niet zo zijn, of wil je de game eventueel scoren op een ander platform, dan heb je daar nu de kans voor.

Je kunt The Witcher 3 tijdelijk gratis voor de PC krijgen. Een vereiste is dat je het spel ooit hebt aangekocht op de Xbox One of de PlayStation 4. De actie loopt vanaf heden tot en met 23 juni. Je moet er dus snel bij zijn. De actie is georganiseerd door CD Projekt Red. De ontwikkelaar en uitgever van The Witcher 3: Wild Hunt.

Je kunt de gratis PC-game claimen via de Epic Games Store, Origin of Steam. De game krijg je gratis als je een bestaande versie van het spel hebt gekoppeld aan de GOG Galaxy 2.0 applicatie.

Dat de makers The Witcher 3 tijdelijk gratis weggeven zal fans positief in de oren klinken. Het spel werd geroemd door pers en publiek. Van The Witcher is inmiddels ook een serie te zien op Netflix, wat tevens een hit is geworden.