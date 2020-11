Zo scoort de camera van de OnePlus Nord - Apparata

Dé budget telefoon van OnePlus in 20202. Maar wat vinden experts van de camera van de OnePlus Nord?

Niet eerder heeft OnePlus in een jaar zoveel smartphones uitgebracht. Wat ons betreft was de Nord een enorm aangename verrassing. Bij de camera experts van DxOMark hebben ze de camera van de OnePlus Nord aan een grote test onderworpen. De uitslag klinkt als volgt.

Als je de conclusie er meteen bij pakt geven de experts de Nord een score van 108. Daarmee scoort de smartphone beter dan de iPhone XS Max, de OPPO Find X2 Neo en de Samsung Galaxy Z Flip. De telefoon doet het echter slechter dan de Xiaomi Mi 9, iPhone 11 Pro en de Huawei P20 Pro.

De OnePlus Nord camera ontvangt complimenten met betrekking tot hoe accuraat een foto is en hoe goed de autofocus zijn werk doet mt het maken van een foto. Ook de kleuren zijn mooi, net als de details in de foto’s. Nadelen zijn de prestaties bij weinig licht en een slecht werkende autofocus met het maken van een video. Daarnaast valt de stabilisatie in video’s nogal tegen. Al met al komt de Nord meer dan prima uit de test voor zijn prijs. Lees ook onze OnePlus Nord review.