Zo snel kan de OnePlus 8T opladen - Apparata

Het snelladen gaat bij OnePlus weer een stapje verder. Kijk maar hoe snel de OnePlus 8T kan opladen.

Het Chinese technologiebedrijf OnePlus brengt het nieuwe Warp Charge 65 naar de 8T. De laadtechniek debuteert op de smartphone. Niet eerder kon een OnePlus smartphone zo snel opladen. Je kunt de batterij van de OnePlus 8T met Warp Charge 65 volledig opladen in slechts 39 minuten.

Heb je wat meer haast dan kun je de 4500mAh batterij in een kwartiertje tot bijna 58 procent laden. Razendsnel dus. Steeds maar high-end Android smartphones beschikken over de mogelijkheid tot snelladen. Ook zien we dat de techniek steeds verder vordert.

Warp Charge 65 is dubbel zo snel in vergelijking met zijn voorganger, Warp Charge 30T. Volgens OnePlus worden de batterijen tegelijk met 30 W opgeladen terwijl ze gewoon netjes koel blijven. Ook al heb je in de tussentijd de smartphone in gebruik. Een knappe prestatie.

De OnePlus Warp Charge 65 Power Adapter heeft ondersteuning voor 45W PD snelladen. Zo kun je naast de OnePlus 8T ook andere apparaten snel opladen, mits ze daar ondersteuning voor hebben. De officiële onthulling van de OnePlus 8T volgt op 14 oktober.