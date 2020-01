Zo snel wordt de PlayStation 5 gepresenteerd en dit kost ie

Is dit het grootste lek over PlayStation 5 tot nu toe?





Waar we de presentatie van het prototype Xbox Series X vorig jaar al mee konden maken hulde Sony zich in nevelen. Daar lijkt nu een einde aan te komen. Via een anonieme blogpost wordt er namelijk heel veel info gedeeld, inclusief de presentatiedatum. Sony trekt dus inderdaad haar eigen plan.

De schrijver stelt dat de PlayStation 5 de ‘ultimate PlayStation console’ wordt. Zo zouden de spellen vanaf de allereerste PlayStation ook op PlayStation 5 speelbaar zijn. Daarnaast zouden de accessoires, zoals de PS 4 dual shock controllers, juist voorwaarts compatibel zijn.

Ook de snelheid van de console wordt nog een keer als belangrijke eigenschap herhaald. Als klap op de vuurpijl deelt de poster een foto van wat de definitieve PlayStation 5 zou moeten zijn (deze zie je hierboven).

Daarnaast zou de PlayStation 5 direct als opslagmedium dienen om jouw games ook op afstand te kunnen spelen, bijvoorbeeld via jouw smartphone. Om dit mogelijk te maken krijgt de PlayStation App een update. De games zijn dan zowel te spelen door ze te kopen als door ze te downloaden via een abonnement op PlayStation Now.

Games die we zouden kunnen verwachten zijn: Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon Souls Remastered, Godfall en Legendz. Ter promotie zou men overwegen om in diverse regio’s de PlayStation 5 te lanceren in combinatie met drie maanden gratis abonnement op PlayStation Now.

Of al deze geruchten kloppen zouden we volgens hetzelfde bericht kunnen controleren op 5 februari. Sony zou dan de PlayStation 5 presenteren in de Sony Hall in New York City. Dit ligt in lijn met presentatie van de PlayStation 4, die ook in februari (2013) gepresenteerd werd. Daarbij heeft Sony Square, de PlayStation store in New York City in die periode de ‘Experience PlayStation’ gepland staan die tot 13 februari loopt. Dat zou dus een mooie publiciteitstrekker zijn.

Als laatste meldt de anonieme bron ook nog dat de PlayStation 5 vanaf 5 februari in de voorverkoop zou gaan voor een prijs (in Europa) van 449,- euro. Het gerucht over een mogelijke PlayStation 5 Pro verwijst hij/zij overigens naar de prullenbak.

Zoals altijd moeten we geruchten en ‘lekken’ met een korrel zout nemen, zeker wanneer deze, zoals in dit geval, anoniem op 4Chan gezet worden. Het bericht is echter te gedetailleerd om te negeren, dus we zijn zeer benieuwd wanneer de bevestiging van een evenement door Sony zelf volgt.