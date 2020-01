Zo speel je de beste oude GameBoy games op je TV

Zo speel je de dikste Pokémon-games straks lekker thuis, op je TV.





Nostalgisch gamen is weer helemaal terug, maar er miste altijd nog wat. Okay, je had de PlayStation Classic die na de hype spotgoedkoop te krijgen is. Ook Nintendo deed het met de NES Classic Mini. Maar wat mij betreft is er maar één ‘console’ die de classic-behandeling verdient, en dat is de GameBoy!

HyperKin komt met een oplossing, want het bedrijf toont de RetroN Jr. In 2017 werd de ‘nieuwe’ console al getoond, maar toen als 1 april-grap. HyperKin gaat er nu echt tegenaan en maakt een fysieke console waar je de originele games voor de GameBoy, GameBoy Color en GameBoy Advance op kunt spelen.

De console is relatief klein en bevat een slot waar je alle originele GameBoy-cartridges in kunt stoppen. Vervolgens pompt de retro console bijvoorbeeld het geniale Pokémon Gold via de HDMI-aansluiting (of composite-aansluiting voor de echte die-hards) naar je TV in 720p.

Door de upscaling hoef je je gezicht niet meer tegen je GameBoy aan te drukken, want je speelt de games dus in een stevige resolutie op een groot scherm. Ook de eeuwenoude stress van het zoeken naar nieuwe batterijen voor de GameBoy zijn verleden tijd, want de console wordt aangedreven door een USB-C-port.

Tot slot wordt er een klassieke SNES-controller meegeleverd om de games mee te besturen. Het is nog onduidelijk of het om een controller met of zonder draad gaat, dus dat antwoord houd je tegoed.

Wanneer de console precies uitkomt maakt HyperKin nog niet bekend. Ergens dit jaar zou het retro-apparaat in de winkel moeten liggen, maar ook de landen waar het uitkomt en de prijs die gevraagd zal worden zijn nog onduidelijk.

Bron: GizModo

