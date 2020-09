Zo speel je de Call of Duty Black Ops: Cold War beta - Apparata

Er is een Call of Duty Black Ops: Cold War beta aangekondigd door Activision. En dit moet je weten.

Afgelopen weekend kregen Call of Duty-fans exclusief op de PlayStation 4 de kans op Call of Duty Black Ops: Cold War uit te proberen. Het ging hier om een alpha-versie van de multiplayer van de game.

Call of Duty Black Ops: Cold War beta Xbox, PC en PS4

Mocht je nu geen PS4 hebben, maar wel Call of Duty Black Ops: Cold War willen uitproberen dan heeft Activision goed nieuws voor je. De uitgever heeft een beta aangekondigd. Deze beta zal plaatsvinden in het weekend van 17 tot en met 19 oktober. In dat weekend kunnen Xbox, PC en PlayStation-gamers inschakelen. Heb je een pre order voor de game, dan kun je 15 en 16 oktober al aan de slag.

Beta exclusief op PS4

Heb je een PS4 dan kun je ook al een week eerder aan de slag. De beta gaat voor PS4-spelers open in het weekend van 8 en 9 oktober. Een eis is wel dat je het spel al hebt besteld. PlayStation 4-gamers die geen pre order hebben geplaatst kunnen vervolgens van 10 tot 12 oktober aan de slag.

De uiteindelijke game ligt vanaf 13 november in de winkel. Call of Duty Black Ops: Cold War verschijnt op de PS4, Xbox One en PC. Later komt de game ook naar de volgende generatie consoles.