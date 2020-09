Zo speel je de gratis Netflix' Enola Holmes detective game - Apparata

Naast een razend populaire film heeft Netflix’ Enola Holmes ook een interactieve detective game die je gratis thuis speelt. Check hier hoe.

Fans van meesterdetective Sherlock Holmes kunnen sinds kort ook genieten van Netflix’ spin-off Enola Holmes. De jongere zus van het bekende Britse personage komt ook terug in een gratis game. De losstaande Enola Holmes escape room voor thuis is nu tijdelijk gratis te checken.

Netflix’ Enola Holmes game

Sherlock-spin-off Enola Holmes vertelt het verhaal van de jongere zus van de bekende detective. De lancering van de film was een beetje rommelig, maar ondertussen kijken honderdduizenden detective-fans naar de film. Ook in Nederland staat Enola Holmes op nummer één van best bekeken content op Netflix.

De nieuwe Netflix film geeft een moderne spin aan de oude vorm van verhalenvertelling, maar blijft wel in Victoriaanse sferen. Zo ook de losstaande game van Escape Hunt UK. Het bedrijf maakt allerlei gelicenseerde games met een vleugje escape room. Het An Enola Holmes Adventure is tijdelijk gratis te verkrijgen en iedereen kan het spel thuis spelen.

Het enige wat je nodig hebt, is een (kleuren)printer, een schaar en een spiegel. Je krijgt bij het spel een krant, allerlei clues en puzzels en een landkaart. Je print de kaart van Victoriaans Londen uit en vervolgens kun je op zoek naar Enola.

Leuk uurtje plezier

De Netflix Enola Holmes ‘escape hunt’ is goed voor ongeveer een uurtje speelplezier. Het verhaal is losjes gebaseerd op die van de film, maar grote spoilers krijg je niet.

Het spel is geschikt voor 1 tot 6 personen en je kunt het dus gewoon vanuit huis spelen. Ongeacht of je de film tof vindt of niet, is het een leuke vorm van braintainment met een solide productiewaarde. Maar eerlijk is eerlijk, omdat het gemaakt is voor mensen vanaf 8 jaar, zijn niet alle puzzels even uitdagend. Wellicht leuk om met de kids te spelen. Of als geinige interactieve game tijdens een gezellig avondje met vrienden.

Lees ook: Deze 4 nieuwe Netflix Originals kan je nog dit jaar verwachten [trailer]