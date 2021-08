Zo speel je Super Mario 64 gewoon in je browser

Geen emulator, console of een download nodig. Gewoon Super Mario 64 in je browser spelen, dat kan!

Gemakkelijk tijdverdrijf is even een spelletje spelen via je internetbrowser. In het tijdperk voor de smartphone was dit zelfs zeer populair om te doen. Tegenwoordig haal je meestal gewoon de telefoon uit je broekzak, omdat je met een smartphone toegang hebt tot genoeg gave mobiele games.

De games in browser waren echter zeer beperkt. Het was zeker niet mogelijk om bijvoorbeeld Super Mario 64 in je browser te spelen. Maar tegenwoordig is alles mogelijk. Dus ook dat. Zo ontdekte Pure Xbox dat je Super Mario 64 kunt spelen in Edge op de Xbox Series X. En zo speel je een tientallen jaren oude game op de nieuwste generatie console. Best ironisch. Het is echter ook mogelijk om dit via je computer te doen of vanaf een smartphone.

Het is zeker niet de eerste keer dat iemand Super Mario 64 werkend in een browser heeft gekregen. In 2015 schreven we daar al eens over bijvoorbeeld. Vaak grijpt Nintendo in en is het over met de pret. Vroeg of laat zal ook deze mogelijkheid vermoedelijk niet meer werken. Kortom, geniet ervan zolang het kan en doe vandaag nog een potje Super Mario 64. Via Froggi.Es kun je het zelf proberen.