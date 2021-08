Zo staan we er nu voor met Android 12

Dit najaar moet Android 12 verschijnen, maar wat is de actuele status van het mobiele besturingssysteem? De vierde Android 12 beta is nu live!

Alles lijkt op rolletjes te verlopen voor Google. En dan hebben we het over de aanstaande release van Android 12. De nieuwste versie van het populaire mobiele besturingssysteem staat gepland voor later dit jaar. Een vertraging of iets dergelijks lijkt er niet te gebeuren en dat is mooi.

Android 12 beta nummer vier

Waarom we dat zo zeker weten? Google heeft de vierde beta uitgebracht van Android 12. Dat is volgens koersverwachting en het is weer de volgende stap in de ontwikkeling van het OS. De vierde beta van Android 12 is gefocust op stabiliteit van het platform. Verder laat het Amerikaanse techbedrijf weten dat de Android 12 API’s en app aanpassingen voor de nieuwste versie van Android klaar zijn. De beta is onder meer uit te proberen op Pixel, OnePlus en Xiaomi smartphones.

Er komt nog een vijfde en laatste beta. Als deze periode van testen erop zit kan Google zich gaan focussen op een release. Tot dusver ziet het er allemaal dus heel goed uit. Uiteindelijk kan het nog even duren voordat ook jouw smartphone de update krijgt naar Android 12. Eerst verschijnt het OS op de smartphones van Google zelf. Daarna rolt het mobiele besturingssysteem langzaam uit naar de Android smartphones van verschillende merken.