Zo stevig is de nieuwe OnePlus 8T [video] - Apparata

Zit de OnePlus 8T een beetje stevig in elkaar? Natuurlijk heeft het internet het antwoord voor je op deze vraag.

De OnePlus 8T is nog maar net uit, of de eerste video’s van de smartphone verschijnen op het wereldwijde web. Altijd de vraag met smartphones is hoe sterk ze nu zijn. De bekende YouTuber JerryRigEverything heef getest hoe stevig de OnePlus 8T in elkaar steekt.

De test is niet alleen vermakelijk om te kijken. Het is ook nog eens handig als je bijvoorbeeld geen voorstander bent van hoesjes. Dan wil je wel weten hoe goed zo’n smartphone krassen kan weerstaan. Denk aan het feit als je sleutels en een smartphone in één broekzak combineert. Al is dat overigens nooit een aanrader, want het zit ook nog eens een keer niet lekker.

Uit de test van de YouTuber blijkt dat de nieuwe OnePlus 8T echt een stuk steviger is in vergelijking met de 7T van vorig jaar. Onder andere de keuze om voor een camera eiland te kiezen heeft ervoor gezorgd dat je met de 8T minder krassen oploopt. Hoe de nieuwe smartphone van OnePlus scoort op andere vlakken kun je zien in de YouTube-video.