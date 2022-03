Zo synchroniseer je je iPhone met een Windows computer

Je hebt een iPhone en wilt je bestanden op een Microsoft Windows computer kunnen gebruiken. En andersom. Een goede synchronisatie is dan key. En het gaat misschien wat minder makkelijk dan een iPhone koppelen aan een iMac, maar met deze uitleg is het zo voor elkaar.

iCloud downloaden op Windows pc

Om je bestanden zonder problemen te synchroniseren op een Windows computer is het belangrijk dat al je apparaten zijn bijgewerkt. Check of je telefoon en pc nog updates nodig hebben en voer die uit.

Daarna is het belangrijk dat je iCloud configureert met al je Apple apparaten. Zorg dat je ook bent ingelogd met je Apple ID.

Als dat allemaal gereed is, download je iCloud voor Windows op je pc en voer je het installatieproces uit. Nadat je je computer opnieuw hebt opgestart, kun je iCloud op je computer gebruiken.

Log in met je Apple ID en kies vervolgens de mappen die je wilt synchroniseren door ze aan te vinken. Bevestig dit door op de button ‘Toepassen’ te klikken. Nu zijn je apparaten gekoppeld en blijven beide up-to-date.

Bestanden downloaden en delen

Nu je iPhone succesvol is gesynchroniseerd met je Windows computer, kun je je foto’s en video’s overal makkelijk delen en downloaden. iCloud voor Windows maakt namelijk een map aan voor je foto’s wanneer je klikt op ‘Foto’s’ en iCloud Foto’s aanvinkt. Hierdoor worden foto’s die je met je iPhone maakt ook toegankelijk via je computer. Andersom kun je ook foto’s vanaf je computer in de iCloud zetten, waarna je ze op je telefoon kunt bekijken.

iTunes synchroniseren

Ook de muziek-app iTunes op je iPhone is eenvoudig te synchroniseren met je Windows pc. Download de iTunes app op je pc via de Microsoft Store.

Koppel vervolgens je iPhone aan de pc met een usb-kabel en klik dan op je pc op de iPhone-knop links boven in het iTunes-venster. Vink vervolgens aan welke bestanden of mappen je wilt synchroniseren, bijvoorbeeld ‘Albums’ of ‘Films’.

Via wifi kun je iTunes ook synchroniseren met je pc. Om dit mogelijk te maken, moet je deze optie eerst activeren. Dat doe je door je iPhone via een usb-kabel aan te sluiten op de computer. In iTunes op je pc klik je linksboven in het venster op de iPhone-knop. Vervolgens selecteer je in ‘Overzicht’ het apparaat waarmee je wilt synchroniseren via wifi. Ter bevestiging klik je nog even op ‘Toepassen’ en vanaf nu kun je iTunes altijd via wifi synchroniseren.

iPhone en Windows pc gesynct

Je iPhone en je computer zijn nu helemaal gesynchroniseerd! Dat betekent dat je altijd en overal bij al je foto’s en andere bestanden kunt. Ben je na twee jaar nog steeds erg tevreden over je Apple iPhone en nog niet toe aan het allernieuwste model? Dan kun je ook als nieuw abonnement een sim only bestellen. Dan bestel je alleen een nieuwe simkaart en kies je zelf de grootte van je bundel. Dat kan je maandelijks een leuke besparing opleveren. Wat is sim only toch handig!