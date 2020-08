Zo tover je een Sony, Canon, GoPro camera om tot webcam

Onder andere Sony, Canon en GoPro brengen software uit om een (spiegelreflex) camera om te toveren tot webcam.

Sony komt als een van de laatste grote merken met een hele handige oplossing voor werken (of socializen) tijdens corona. De Japanse tech-gigant lanceert gratis software om hun camera’s om te toveren tot high-end webcam. Sinds de corona-uitbraak hebben veel thuiswerkers en quarantaine-zitters een webcam nodig. Maar doorgaans heeft het cameraatje in een laptop de resolutie van een flip-up phone uit 2002. Zo werkt Sony’s nieuwe systeem.

Sony tovert camera om tot webcam

Tech-gigant Sony lanceert recentelijk software waarmee je gemakkelijk een (spiegelreflex) camera omtovert tot high-end webcam. Het programma is gratis en vereist alleen een Sony-camera en een USB-kabel. Zo kun je dus een traditionele camera aansluiten op zo’n beetje iedere PC.

Veel vloggers gebruiken tegenwoordig een ‘echte’ camera om zichzelf op te nemen. Door de wereldwijde pandemie hebben ook heel veel thuiswerkers en thuisblijvers de noodzaak om zichzelf te laten zien. Meetings via Zoom of videobellen met Skype; de vraag naar webcams is de laatste maanden gigantisch gestegen.

Mensen die een echte camera in huis hebben, kunnen nu gemakkelijk zichzelf filmen in een relatief hoge resolutie. Dat is ongetwijfeld beter dan je smartphone of een peperdure 4K webcam.

Andere merken doen hetzelfde

Wel mag gezegd worden dat Sony een beetje mosterd na de maaltijd levert. Veel bedrijven hebben weer (aangepaste) werktijden fysiek op kantoor. De piek van het virus is waarschijnlijk wel geweest.

Andere merken waren daarnaast allemaal sneller, zo schrijft TheVerge. In de afgelopen maanden kwamen onder andere Canon, Olympus, Panasonic, Fujifilm en GoPro allemaal met software om een gewone camera tot webcam om te toveren.

Lees ook: Apple doet raar over afplakken MacBook webcam