Zo uniek wordt de Samsung Galaxy Note 20 [video]

We kunnen een beest van een vlaggenschip verwachten.





Inmiddels is de Samsung Galaxy S20-serie uitgebracht en worden de eerste verdere verbeteringen alweer doorgevoerd. Tijd voor Samsung om de lancering van het volgende vlaggenschip voor te bereiden, de Samsung Galaxy Note 20.

Met de indrukwekkende lijst specificaties, waarmee de Samsung Galaxy S20 Ultra nu al menig concurrent verslaat heeft zij de lat voor zichzelf hoog gelegd, ervan uitgaande dat de Samsung Galaxy Note 20 deze specificaties zal moeten overtreffen.

Tot nu toe was er nog niet veel over de Samsung Galaxy Note 20 bekend, maar dankzij een gevonden patent kan TT technology wat licht in de duisternis brengen.

Het lijkt er namelijk op dat Samsung met de Galaxy Note 20 de sensoren van een smartwatch wil gebruiken op de smartphone. Zo kan men op basis van het patent hersenactiviteit, spierkracht en de conditie van het hart meten door gripsensoren op de smartphone. Hiermee zou Samsung voor een wereldprimeur zorgen. Er is namelijk (nog) geen ander smartphone-merk dat deze functies heeft geïntegreerd.

Zoals altijd is het bij patenten de vraag ├│f en hoe deze de weg naar de consument bereiken. TT technologies maakte op basis van het patent alvast een render. Deze zie je hierna.

Foto (Samsung Galaxy Note 10): Samsung