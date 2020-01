Zo vaak vloog de PlayStation 4 over de toonbank

Sony heeft bekendgemaakt hoeveel exemplaren van de PS4 zijn verkocht.





Voor consolegamers gaat dit een spannend jaar worden. 2020 is het jaar dat Sony en Microsoft hun nieuwe generatie Xbox en PlayStation gaat introduceren.

In het geval van de PlayStation 5 volgt deze console de PlayStation 4 op. Een zeer belangrijke en zeer succesvolle console. De PS4 stond in de spotlights op CES, want Jim Ryan maakte bekend hoeveel exemplaren van de PlayStation 4 er zijn verkocht.

De cijfers zijn indrukwekkend. Van de PS4 zijn maar liefst 106 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. Ook werd bekendgemaakt hoeveel PS4-games in totaal zijn verkocht. Het gaat hier om 1.15 miljard games, wow!

PlayStation Plus, de betaalde abonneedienst van Sony voor de PlayStation 3 en 4, groeit ook in populariteit. De dienst heeft momenteel 38,8 miljoen abonnees. Je hebt PlayStation Plus onder andere nodig als je online wilt gamen op een PS-console.

De komende maanden zal de PlayStation 4 nog een belangrijk deel uitmaken van Sony’s portfolio. Volgend jaar ligt, naar alle waarschijnlijkheid, zijn opvolger in de winkels en mag de PS4 met pensioen.