Zo vaak werd de Samsung Galaxy S20 Plus verkocht

Hoe doet de Samsung Galaxy S20 Plus het wereldwijd? Het is in elk geval het meest populaire toestel uit de Galaxy S20-familie.

Hoewel de Samsung Galaxy S20 kwa specs een regelrecht bakbeest is, lijkt het €1000+ prijskaartje een afknapper voor velen. We schreven eerder dit jaar dat de S20-serie het in het thuisland totaal niet goed doet. Later werd bekend dat het in de Verenigde Staten niet veel beter gaat met de premium smartphones. Nu hebben we de wereldwijde verkoopcijfers van de Samsung Galaxy S20 binnen… Ze zijn een beetje teleurstellend.

Samsung Galaxy S20 stelt teleur

De meest recente cijfers, beschreven door TheElec (via AndroidAuthority), zijn niet mals voor Samsung. Het Zuid-Koreaanse bedrijf verkocht 3,5 miljoen exemplaren van de Galaxy S20 Plus. Dat is een behoorlijke achteruitgang vergeleken met de 5,1 miljoen stuks voor de Galaxy S10 Plus een jaar geleden.

De S20 Plus is daarnaast de bestverkochte smartphone in de S20 familie. De Samsung Galaxy S20 en S20 Ultra waren in totaal goed voor 4,7 miljoen stuks. Vergelijk dat met de 5,1 miljoen exemplaren van de Galaxy S10 in diezelfde periode, een jaar eerder, en het ziet er niet heel erg goed uit voor het miljardenbedrijf.

In totaal verkocht Samsung wereldwijd in Q1 van 2019 maar liefst 10,3 miljoen stuks uit de Galaxy S10-familie. In Q1 van 2020 zijn er dus maar 8,2 miljoen Galaxy S20’s verkocht.

Samsung domineert nog steeds

Nu, er zijn ongetwijfeld meerdere redenen waarom de Galaxy S20 het niet zo lekker doet. De uitzonderlijk hoge prijs is er daar ongetwijfeld een van. Aan de andere kant, dan hoef je er ook minder te verkopen om dezelfde omzet te halen.

Daarnaast hebben we natuurlijk met een wereldwijde pandemie te maken, wat de productie en distributie in de weg kan zitten. En dan hebben we het nog niet eens over de vraag van de consument gehad. Corona maakt ons wellicht wat minder geïnteresseerd in het aanschaffen van dure tech. Oh, en vergeet niet dat de Galaxy Z Flip het juist wel goed doet. Misschien dat die vouwbare smartphone nog wat van de Galaxy S20 verkoopresultaten af heeft gesnoept.

Toch mag Samsung zeker niet klagen, zo bleek eerder dit jaar al. Ook die cijfers worden nu door een ander onderzoeksbureau bevestigd. Samsung domineert de smartphone-markt met een marktaandeel van 20%. Huawei zit ze ondanks het hele fiasco met Google op de hielen; de Chinese concurrent bezit 17% van de smartphone-industrie. Tot slot heeft Apple 14% en Xiaomi loert buiten de top drie op 10% marktaandeel.

