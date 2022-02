Zo veel mensen hebben interesse in gratis games

Dat is namelijk toch één van de grootste redenen dat Epic Games nu een gigantisch aantal accounts op hun naam mag schrijven.

Oké, Epic Games moet je niet echt onderschatten qua grootte in de game-industrie. Maar dat het zo hard ging met het Amerikaanse bedrijf zagen wij ook even niet aankomen. Epic Games zegt namelijk dat er officieel 500 miljoen geregistreerde accounts zijn voor hun platform. Dat doet het bedrijf achter onder meer Fortnite dan toch goed.

Epic Games accounts

Uiteraard is het logisch dat populaire games zoals Fortnite en Rocket League veel mensen naar de gamebrowser van Epic Games sturen. Daar kun je ze immers gratis downloaden. Maar dat is ook één van de redenen dat deze mijlpaal geen grote verrassing is. Epic Games heeft namelijk een hoop populaire games voor bepaalde tijd gratis aangeboden in de Epic Store. Als je even een account aanmaakte voor de Epic Store – en dus Epic Games – kon je de game gratis bemachtigen. Dit gaat om relatief grote titels zoals bijvoorbeeld Grand Theft Auto V. Die laatste bracht dan ook zo’n zeven miljoen spelers naar de Epic Store – wederom allemaal dus extra accounts die Epic Games bij het totaal op mag tellen. Ook de Unreal Engine Matrix Experience is voor PC-gamers beschikbaar in de Epic Store. Ook daar hebben zes miljoen mensen dankbaar gebruik van gemaakt.

Toekomst

Goed, het moge duidelijk zijn dat niet al die 500 miljoen accounthouders ook daadwerkelijk er elke dag gebruik van maken, maar pieken van 31 miljoen gebruikers per dag kon je wel waarnemen. Heb jij toevallig een Epic Games account, verwijder hem dan vooral niet. De uitgever wil namelijk ook in 2022 een paar ‘grote titels’ gratis weggeven. We gaan het zien!