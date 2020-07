Zo veel sneller wordt de Snapdragon 865 Plus

Vandaag kondigt Qualcomm officieel de Snapdragon 865 Plus aan. Zo snel is ie.

Het Amerikaanse Qualcomm onthult vandaag officieel de nieuwe Snapdragon 865 Plus processor aan. De smartphone-CPU is geen gloednieuwe chipset, maar een verbetering op zijn voorganger. En het is inderdaad een verbetering, want met een boost van zo’n 10% kan het de scherpe randjes van zwaardere nieuwe apps af ‘processeren’. Dit is er nieuw.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus

In een persbericht kondigt Qualcomm dus de verbeterde Snapdragon 865 Plus aan. Met een kloksnelheid van 3.1 GHz moet hij tot 10% beter presteren. Meer rekenkracht is altijd goed nieuws en zeker nu de high-end Snapdragon 865 gesetteld is, kan zo’n ogenschijnlijk kleine boost behoorlijk wat uitmaken. Een app die wat moeite had op de voorganger kan met de nieuwe processor in theorie net even wat lekkerder draaien.

Focus op 5G en gaming

Maar de focus ligt met de nieuwe chip vooral op 5G en gaming. Om met die eerste te beginnen, er is wederom geen geïntegreerde 5G-modem in de processor te vinden. Zoals bij zijn voorganger is de ROG Phone 3 daarentegen wel weer compatibel met de Snapdragon X55 5G Modem.

Daarnaast heeft ook de GPU een 10% boost gekregen. Dat wil zeggen dat het produceren van grafisch belastende beelden – zoals in games – ook een stukje makkelijker gaat.

We zagen de voorganger, de razendsnelle Snapdragon 865, onder andere voorbij komen in de recente Samsung Galaxy S20-serie. Volgens Qualcomm worden momenteel 140 commercieel beschikbare smartphone aangedreven door de chipset.

Beschikbaarheid en releasedatum

Zoals met alle nieuwe processoren duurt het nog even voor we de Snapdragon 865 Plus overal tegen gaan komen. Volgens het bedrijf zullen veel bedrijven in het derde kwartaal van dit jaar een smartphone met de Snapdragon 865 Plus aankondigen. Voorlopig weten we alleen van de ASUS ROG Phone 3 en een nieuwe Lenovo Legion dat ze de nieuwe processor krijgen. Wie weet kondigt Samsung de Galaxy Note 20-serie ook wel met de nieuwe processor aan. Dat zou daarentegen wel een beetje vroeg zijn als we van de voorspellingen van Qualcomm uit mogen gaan.