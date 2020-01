Zo vergelijk je de Samsung Galaxy S 20 – serie [video]

Onder andere iPhone en Samsung Galaxy S 10 -serie op uiterlijk vergeleken.





Nadat we eerder deze week zagen dat de eerste foto’s van de Samsung Galaxy S 20 – serie waren gelekt ging concept-ontwerper Max Winebach op basis van de foto’s aan de slag.

Hij maakte voor XDA – developers drie dummies van de Samsung Galaxy S 20, de Samsung Galaxy S 20 + en de Samsung Galaxy S 20 Ultra. In onderstaande video zie je exact welke verschillen opvallen.

Zo zien we onder meer andere cameraposities en glas dat slechts licht gebogen is om de hoeken. Aangezien er nogal wat verwarring is over de nieuwe namen die Samsung zou gebruiken is het wellicht wat prematuur om de vergelijkingen met de voorgangers in de Samsung Galaxy S10 – serie te maken. Zeker de opmerkelijke verschillen in grootte van het display doen vermoeden dat er sprake kan zijn van een spraakverwarring.

Je kunt alvast wel zien welk type jouw voorkeur heeft als je op zoek bent naar een grotere of juist kleinere smartphone met soms unieke specificaties. De echte vergelijkingen verzorgen we natuurlijk graag nadat de Samsung Galaxy 20 serie op 11 februari gepresenteerd is.

Foto: Samsung