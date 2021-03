Zo verkort je de GTA laadtijden met grofweg 70 procent! - Apparata

Weg met die enorme laadtijden van GTA 5 en Online. Een slimme nerd heeft het voor elkaar gekregen de laadtijden drastisch te verminderen!

Niet eerder kreeg een GTA game zo lang ondersteuning als Online, het verlengstuk van deel 5. Ook niet eerder waren de laadtijden van een GTA game zo lang. Serieus, je zit soms een krappe zeven minuten naar een laadscherm te staren. Je kunt naar de WC, drinken en wat lekkers halen, terugkomen en alsnog is het laadscherm in beeld. Natuurlijk hebben we het over een game uit 2013, maar toch. Dat moet toch slimmer kunnen?

GTA laadtijden fix

Vanuit Rockstar is er nooit een oplossing voor dit issue gekomen. Een handige harry heeft echter voor elkaar gekregen de laadtijden van GTA drastisch te verminderen. Het gaat hier om een persoon die zichzelf T0st noemt. De oplossing van deze slimme gast is van toepassing op de computer. Helaas voor de console gamers onder ons, die hebben niets aan deze fix.

Wat T0st naar eigen zeggen heeft gedaan is een DLL aanpassing doorvoeren aan de game. Zijn oplossing resulteert in een laadscherm dat grofweg 70 procent minder lang duurt. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. In een online post legt T0st uit hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen. Het proces staat daar uitgebreid omschreven

De fix van de GTA-gamer is niet eenvoudig en zelfs onbegrijpelijk voor een ieder die nog nooit heeft gehoord van DLL en C++. Volgens T0st zou een ontwikkelaar van Rockstar nog geen dag bezig moeten zijn om deze fix door te voeren. Er is echter nul garantie dat het bedrijf ook maar iets met deze doe-het-zelf oplossing gaat doen.