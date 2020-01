Zo vermaak jij je hond of kat als je niet thuis bent

Muziek is het wondermiddel!





Moet je veel werken, naar school of je ben je gewoon door omstandigheden veel van huis? Dan kan het zo zijn dat je hond of kat zich behoorlijk alleen voelt. Natuurlijk hebben ze speeltjes om zich te vermaken, maar niets is leuker dan een baasje dat je aanhaalt.

Om je potentiƫle eenzame twee- of viervoeter te helpen heeft Spotify een speciale playlist voor huisdieren bedacht. De gekozen muziek op de playlist is geselecteerd om stress te verminderen. Diertjes kunnen namelijk stress opbouwen als ze voor een langere periode alleen zijn. Waar blijft mijn baasje nou?

Spotify for Pets heeft playlists voor diverse dieren. Je kunt playlists samenstellen voor honden, katten, vogels, hamsters, maar ook leguanen. Door middel van een paar vragen kun je aangeven wat de persoonlijkheid is van je huisdier en voila. Je playlist is daar.

Mocht je zelf eenzaam zijn dan kun je ook die playlist opzetten. Misschien dat het ook een effect heeft op mensen?