Zo verzeker je de gadgets in je auto

Leuk hoor, al die gadgets in je auto. Een navigatiesysteem, USB lader, een elektrische ijskrabber of wie weet wat je nog allemaal in je auto hebt liggen. Het is goed om uit te zoeken of al deze gadgets zijn meegenomen in de autoverzekering of dat je speciaal hiervoor iets moet afsluiten. In dit artikel lees je alles over de juiste autoverzekering en hoe het met de gadgets zit.

Welke standaard verzekeringen zijn er?

Straks wordt duidelijk hoe het met de gadgets zit, maar het is goed om eerst naar de drie verschillende autoverzekeringen te kijken. Een autoverzekering is wettelijk verplicht. Daar is de WA verzekering voor in het leven geroepen. Dit is de minimale dekking. Schade die je aan andere voertuigen of personen veroorzaakt wordt vergoed. Als er iets aan je eigen auto kapot is, en je bent zelf de veroorzaker hiervan, is dit voor eigen rekening. Deze verzekering wordt het vaakst afgesloten voor auto’s die ouder zijn dan 12 jaar.

De tegenpool van WA is de all risk verzekering. Dit is de beste verzekering voor nieuwe auto’s. All risk dekt alles, dus ook schade die je zelf veroorzaakt. Onder nieuwe auto’s worden voertuigen met een leeftijd jonger dan 6 jaar verstaan. Omdat de dagwaarde nog hoog is, is het de moeite waard om ze volledig te verzekeren.

Tussen deze twee verzekeringen in zit de WA + beperkt casco. Dit is de WA verzekering met enkele aanvullingen. Als het stormt en er belandt een boom op je auto, wordt dit vergoed. Ook schade door andere natuurverschijnselen en overstekende dieren wordt bij beperkt casco gedekt.

Hoe zit het met de gadgets?

Niet iedere verzekeraar hanteert dezelfde norm. Nu is het wel zo dat gadgets die al in de fabriek in de auto zijn geplaatst, standaard zijn meeverzekerd. Dus als het navigatiesysteem standaard bij de auto hoort, is het opgenomen in de verzekering.

Accessoires die na de koop van de auto zijn ingebouwd moeten apart worden opgegeven bij de verzekering. Dan kun je denken aan, daar is ie weer, een navigatiesysteem. Maar ook als je later een trekhaak achter op de auto hebt laten zetten, moet je dit even doorgeven aan de verzekering.

Check de dekking

Zoals gezegd kunnen de regelingen bij verzekeraars verschillend zijn. De dekking van accessoires is zeker niet overal hetzelfde. Zo kun je bij de ene verzekering €500 terugkrijgen bij een WA + beperkt casco verzekering. Bij een andere verzekering kan dit bedrag makkelijk hoger of lager zijn. Als je trouwens accessoires in je auto hebt met een hogere waarde dan €500, kun je de dekking opwaarderen. Hier zijn uiteraard wel kosten aan verbonden.

Wat als je smartphone uit je auto wordt gestolen?

Vrijwel elke inboedelverzekering dekt dit. Je hoeft hier dus geen aparte autoverzekering voor af te sluiten. En voor je schadevrije jaren heeft dit dus ook geen gevolgen.