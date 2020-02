Zo vind je de goedkoopste games

Toe aan een nieuwe game, maar je hebt een (streng) budget? Geen probleem.





Gamen kan een dure hobby zijn. Ook al heb je de hardware in huis, er moeten ook nog games aangeschaft worden. Op de release kost een game vaak 60 of zelfs 70 euro. Als de game ook nog een season pass heeft of andere extra’s dan kan het zelfs oplopen tot 100 euro. Om nog maar te zwijgen over speciale edities van games.

Eén van de fijnste online winkels voor games is Steam. Ze hebben altijd fantastische acties, een ruime bibliotheek en veel A-titels. Maar wat als jij op zoek bent naar een leuke game met een bepaald budget?

Steam gaat je helpen. Je kunt nu met de online gamewinkel een maximum te besteden bedrag instellen als zoekfilter. De functie is onderdeel van een Steam Labs experiment. Na het instellen van het filter zie je alleen de games die in aanmerking komen voor jouw zoekactie.

Ook kun je met dit filter andere nieuwe dingen instellen. Bijvoorbeeld dat je wel VR games wilt zien, maar geen games die ook een VR headset vereisen.