Zo voeg jij je QR-code toe aan je iPhone Wallet

Met de iPhone Wallet heb je sneller toegang tot je COVID-19 QR-code dan met de CoronaCheck App. Hoe kun je een code toevoegen?

Het kan handig zijn om pasjes sneller tot je beschikking te hebben dan via een app. Speciaal daarvoor heeft Apple de iPhone Wallet bedacht. Dan wordt je telefoon je portemonnee. Handig, want dan kun je allerlei apps die eenzelfde doel bereiken eens weggooien.

QR-code op je iPhone Wallet

Zo makkelijk is het echter niet. Gelukkig zijn er altijd manieren om toch je QR-code toe te voegen aan je iPhone Wallet. Er zullen vast vele apps zijn om dit te bereiken, maar twee die werken zijn de volgende. Handigheidje al vast voor beide: het werkt ook voor meerdere QR-codes. Zo kun je bijvoorbeeld de QR-code van je partner in jouw wallet stoppen en kun je snel schakelen.

Met printversie: Pass4Wallet

De eerste app is Pass4Wallet. Het werkt eigenlijk precies zoals je denkt: scan je QR-code en deze wordt gedigitaliseerd door de app. Daarna kun je deze code toevoegen aan je wallet via deze app. Er worden nog wat gegevens van je gevraagd en dan kan ‘ie gescand worden. Let op! Deze app werkt alleen als je de printversie van je QR-code opvraagt en van een ander beeldscherm scant. Geen gigantisch probleem, maar het zorgt er wel voor dat je twee apparaten nodig hebt.

Zonder printversie: CovidPass

Wat dat betreft is de tweede optie CovidPass iets makkelijker. Daar hoef je alleen maar een website te openen (met duidelijke privacyvoorwaarden) die met een screenshot werkt. Je kunt dus gewoon via je telefoon de website openen, een screenshot van je QR-code opvragen en hij wordt aan je iPhone Wallet toegevoegd. Geen tweede scherm, gewoon een website. Zo simpel kan het dus ook zijn.

Zo zijn er vele vergelijkbare apps, maar lastig is het dus niet om je QR-code op je iPhone Wallet te zetten. Probeer zelf maar!