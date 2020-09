Zo volg je de PlayStation 5 onthulling vanavond - Apparata

Sony heeft vanavond weer nieuws in petto voor de PlayStation 5, krijgen we eindelijk een onthulling van de prijs?

Deze week zitten we er warmpjes bij als het gaat om onthullingen. Gister kwam Apple met het Time flies event en later zal er nog een iPhone keynote volgen. Vanavond staat er nóg een belangrijke presentatie op de agenda. Namelijk een showcase van Sony met nieuws over de PlayStation 5, mogelijk ook info over de prijs.

Zoals altijd willen de Japanners het geheim houden wat ze nu precies gaan laten zien. Ze hebben losgelaten dat we games van de PS5 gaan zien, maar wat het bedrijf verder in petto heeft is nog een verrassing. Zo was het de vorige keer een totale verrassing toen het design uit de doeken werd gedaan.

De verwachting is dat Sony vanavond naast games ook een PlayStation 5 prijs onthulling gaat komen. Misschien ook wel een release datum. Van Microsoft met de Xbox Series S en X weten we deze info al. In dit geval is Sony dus weer aan zet.

Het spektakel zal vanavond live worden uitgezonden via het YouTube-kanaal van PlayStation. De stream begint om 22:00 Nederlandse tijd en zal ongeveer 40 minuten duren. Met een beetje mazzel weten we vanavond eindelijk de prijs van de PlayStation 5!