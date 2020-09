Zo volg je het Apple event vanavond - Apparata

Als eerste de nieuwste Apple producten tijdens het event zien doe je zo.

Het is september en dat betekent minimaal twee dingen. Prinsjesdag én een Apple event. Het Amerikaanse techbedrijf organiseert vanavond (Nederlandse tijd) een presentatie. Deze kun je live volgen.

Het Apple event is dit keer live via YouTube te volgen. De link naar de livestream zie je in dit artikel. Je kunt dus om 19:00 direct aanschuiven, want dan gaat het stream van start. Het thema is Time flies. De verwachting is dan ook dat Apple vanavond geen iPhone 12, maar een nieuwe Apple Watch gaat onthullen. Verder gaan er geruchten over een nieuwe iPad Air en een eventuele nieuwe MacBook.

Naast YouTube is er ook een stream op de website van Apple zelf te volgen. Het zal niet het enige Apple event zijn op de korte termijn. Mocht het techbedrijf vanavond inderdaad geen iPhone 12 onthullen, dan zal een nieuwe keynote spoedig volgen. Verwacht deze later deze maand en anders begin oktober.

Apple kondigt een event vaak op een laat moment aan. Dat was dit keer niet anders. De aankondiging van Time flies werd vorige week dinsdag gedaan. Misschien dat Tim Cook alvast iets gaat loslaten wanneer de volgende keynote voor de iPhone 12 gepland staat. Om 19:00 weten we meer!