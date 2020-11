Zo volg je lancering Xbox en Apple event [video] - Apparata

Zo volg je de Xbox Series X launch en het Apple ‘One more thing’ event.

Voor techliefhebbers is het vandaag smullen met twee grote onthullingen. Xbox lanceert vandaag de Xbox Series X en Apple presenteert vandaag de ‘One more thing’ event. Wij leggen uit hoe en waar je beide evenementen live kunt volgen.

Apple One more thing event

De aankondiging van het Apple One more thing event kwam als een verrassing, maar klaarblijkelijk heeft de techgigant een update te delen. Men houdt redelijk geheim waar het over zal gaan, maar insiders schatten dat er nieuws is over de Macs.

Vanavond krijgen we vanaf 19 uur de zekerheid, want dan begint op YouTube de livestream van One More Thing. Hier kan je alles live volgen. Overigens kan je de livestream ook via de Apple site (zie link onderaan het artikel) volgen.

Xbox Series X launch event

Het is nog niet bekend hoe lang Apple nodig zal hebben om One More thing duidelijk te maken, maar als dat langer dan een uur gaat duren kan je het beste twee schermen openen. Tenminste, als je ook getuige wilt zijn van de Xbox launch celebration. Dit online event ter ere van de wereldwijde lancering van de Xbox Series X begint namelijk exact een uur later, dus om 20 uur Nederlandse tijd. Ook dat evenement is live te volgen via YouTube, zoals je hieronder kunt zien.

Zijn er verrassingen te verwachten?

Als we naar beide aangekondigde streams kijken lijkt het Xbox event het minste kans te maken op verrassingen. Gisteren hield men namelijk al een meer dan 6 uur durende live stream (die je hierna terug kunt kijken) over de lancering van de Xbox series X. De verwachting is dan ook dat we in het event van vanavond, zoals aangekondigd, vooral veel gameplay en praktische snufjes te zien krijgen. Uiteraard zal er nieuws zijn over games, maar over de console zelf verwachten we weinig verrassingen.

Apple heeft zich over haar event in stilzwijgen gehuld, dus strikt genomen is het een verrassing wat er vanavond gaat komen. De inschatting van insiders, die ervan uitgaan dat de presentatie vooral over de Macs zal gaan, hoeft natuurlijk niet waar te zijn. Zelfs als hun inschatting wel klopt is het de vraag wat we kunnen verwachten. Zeker omdat Apple vaak meerdere producten lanceert, al lijkt de titel nu anders te suggereren. Kortom, het Apple Event lijkt het meest spannend te worden.

Overigens hoef je je geen zorgen te maken als je niet meekijkt. Wij zullen de livestreams volgen en uiteraard op Apparata verslag doen van de ontwikkelingen.

Afbeelding: Apple