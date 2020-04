Zo volg je vanmiddag de lancering van de OnePlus 8

Wij blikken vooruit naar wat je kunt verwachten.





Over de nieuwe OnePlus 8 serie doen al flink veel geruchten de rondte. Vandaag kan je zelf checken wat er van die verwachtingen klopt, want vanaf 17 uur vanmiddag kan je de presentatie live meemaken.

Dit doe je eenvoudig door mee te kijken via de YouTube livestream. Deze vind je hier:

De lancering van de smartphones zelf, die onder de naam “Lead With Speed” wordt gehouden, is verwacht rond de klok van 18 uur.

Het thema van de lancering borduurt voort op het motto “fast and smooth” dat men voor de OnePlus 8 gekozen heeft. De lekken omtrent de specificaties, zoals het design en de kleur van de OnePlus 8 of de cameraspecificaties van de OnePlus 8 Pro, laten zien dat men dit motto serieus neemt.

Qua techniek zijn de verwachtingen ook hoog gespannen. Zo zou er sprake zijn van displays met verversingssnelheid van 120Hz, 5G connectiviteit en “warp charge” wireless charging technologie. Verder kunnen we, als de informatie klopt de nieuwste Qualcomm Snapdragon 865 processor verwachten met 8GB RAM werkgeheugen. Daarnaast heeft men meet ‘Turbo Write’ en ‘Host Performance Booster’ extra technieken ontwikkeld om de prestaties te optimaliseren. De werking van deze specificaties en de demonstratie van de camera’s zal vanmiddag uiteraard worden uitgelegd in de presentatie die naar verwachting in een zaal zonder publiek door OnePlus-CEO Peter Lau gegeven zal worden.

Als je de presentatie toch niet bij wilt wonen kun je natuurlijk ook gewoon onze site blijven volgen. Wij updaten je dan vanzelf met het laatste nieuws en de nodige vergelijkingen van de OnePlus 8 (Pro).