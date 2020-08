Zo voorkomt Samsung nieuw opvouwbare smartphone drama

Foto @Samsung (Galaxy Fold 2)

Samsung werkt aan een speciale lijm die het druk op het scherm van een opvouwbare smartphone moet verminderen. Zou het werken?

We zitten middenin het era van opvouwbare smartphones. Maar laat ons vooral niet vergeten hoe pijnlijk de aftrap was; binnen no-time begaf de eerste Samsung Galaxy Fold het al. Uiteraard kwam het Zuid-Koreaanse merk keihard terug met de Galaxy Z Fold. In aanloop naar de de derde opvouwbare smartphone van de tech-gigant, onthult ET News hoe Samsung een tweede drama voorkomt.

Samsung voorkomt tweede drama opvouwbare smartphone

Samsung doet een patentaanvraag voor een nieuwe technologie om de stress op het flexibele display te verminderen. Het gaat om een drukgevoelige lijm, die minder plakt naarmate er meer druk op komt. De lijm houdt het scharnier bij elkaar en moet dus, wanneer opgevouwen, meer speling geven voor het scherm.

In theorie klinkt dit als ontzetten veelbelovend. Je kunt het volledige design van het scharnier omgooien. Maar het werkelijke probleem is dat het huidige scharnier mogelijk te veel druk uitoefent op het scherm. Dus hoe los je dat op? Door wat speling aan het mechanisme mee te geven. Of zoals Samsung het zelf verwoordt in de (niet gelinkte) patentaanvraag:

Het is aannemelijk dat we decompressie drukgevoelige lijm (pressure sensitive adhesive, PSA) toepassen wat kan plakken of los laten, zelfs onder lage druk. Onze methode kan de levensduur van het paneel verlengen door interne druk te minimaliseren.

LG gooit het over een andere boeg

Hetzelfde medium spot ook een patentaanvraag van LG met hetzelfde doel als Samsung’s techniek. LG patenteert een soort kussentje dat de druk tussen het scharnier en het display moet verminderen. Ook zou het rimpels, ofwel vouwen, in het scherm moeten voorkomen.

Voor beide technieken geldt dat het slechts een patent is. Het hoeft dus niet per se toegepast te gaan worden. In het geval van LG zou het daarentegen wel passen bij de koers die het Zuid-Koreaanse bedrijf aanhoudt. Ze namelijk aan een oprolbaar toestel.

Wat betreft Samsung staat de Galaxy Fold 2 natuurlijk voor de deur. Het toestel werd begin deze maand aangekondigd. Of de speciale lijm al in dit toestel te vinden gaat zijn, moet nog blijken.