Zo weet je in een paar minuten alles over The Witcher seizoen 1

Met een bakkie koffie of thee ben je in een mum van tijd op de hoogte hoe het ook alweer zat met The Witcher seizoen 1.

Hoera, het tweede seizoen van de populaire Netflix-serie The Witcher is nu te streamen op Netflix. Het is een jaar geleden dat het eerste seizoen te zien was bij de Amerikaanse streamingdienst. Dikke kans dat je weer bent vergeten hoe het ook alweer zat met dat eerste seizoen. Netflix heeft daarom een The Witcher recap gedeeld op YouTube met het verhaal van seizoen 1.

De recap duurt 15 minuten en is een uitgebreide terugblik op het eerste seizoen. In de reacties reageren mensen enthousiast op deze actie van Netflix. Wat de meeste reacties betreft komt vaker met dit soort terugblikken op YouTube als een nieuw seizoen van een serie online komt. Want zeg nu zelf. Vaak ben je na een jaar weer een groot gedeelte vergeten waar de serie ook alweer over ging.

The Witcher in 15 minuten werd begin dit jaar door Netflix geupload op YouTube en is op het moment van schrijven bijna 2 miljoen keer bekeken. Mocht je nog moeten beginnen aan seizoen 2, check dan zeker even deze recap. Enne. Vergeet ook zeker niet The Witcher: Blood Origin in de gaten te houden voor nog meer avonturen!