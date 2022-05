Zo werd tevergeefs geprobeerd Luna te redden

De organisatie achter Luna heeft geprobeerd de boel te redden, maar helaas heeft dit veel gekost maar niks opgeleverd.

Ze waren er al een beetje op voorbereid, want ze hadden een vangnet. Maar toch liep dat anders dan verwacht. De Luna Foundation Guard (LFG) is de entiteit die verantwoordelijk is voor het beschermen van de koppeling van UST, de stablecoin van het Terra-ecosysteem. Zij hebben onthuld hoe het de beschikbare Bitcoin-reserve gebruikte vóór het recente debacle met het Terra-ecosysteem.

Luna redden

De organisatie verkocht een deel van de Bitcoins die direct eigendom waren. Terwijl een ander deel op verschillende data werd verhandeld om te proberen de waarde van UST te stabiliseren en marktonevenwichtigheden te voorkomen. De reserve bestond uit meer dan 80.000 Bitcoins (BTC). Dat is niet een onaardig aantal.

Volgens berichten op sociale media heeft de stichting bijna al haar BTC-reserves uitgegeven in een mislukte poging om UST te redden. Dit gebeurde in drie verschillende operaties. Ook verklaarde de LFG dat 52.189 BTC zijn overgedragen om te handelen met een tegenpartij, na aftrek van een overschot van 5.313 BTC dat zij hebben geretourneerd, voor een totaal van 1.515.689.462 $UST.

Laatste maatregelen

Zelfs met tussenkomst van de LFG bleef het ellende. LFG verklaart dat Terraform Labs het laatste deel van de BTC-reserve heeft ingewisseld op 10 mei. Toen had de marktprijs van UST $ 0,75 bereikt. Deze transactie omvatte de verkoop van 33.206 BTC voor een totaal van 1.164.018.521 UST.

Het Luna bestand bestaat nu uit slechts 313 BTC, wat betekent dat het grootste deel van de BTC die eigendom is van de organisatie, werd ingezet bij de verdediging. Andere cryptocurrencies in de reserve, waaronder 39.914 BNB en 1.973.554 AVAX werden niet gebruikt en zijn nog steeds in het bezit van de organisatie. Er is echter geen duidelijk antwoord op hoe deze in de toekomst zullen worden gebruikt.