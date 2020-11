Zo werkt de PS Plus Collection met 20 gratis games op PS5 - Apparata

PlayStation legt uit wat je allemaal kunt verwachten van de PS Plus Collection met 20 gratis games op PS5.

Met de PlayStation 5 introduceert PlayStation iets nieuws genaamd de Plus Collection. Exclusief voor de nieuwe console van Sony krijg je toegang tot 20 toppers van PS4 games. De speelervaring zal iets anders zijn in vergelijking met de PlayStation 4. Denk aan kortere laadtijden en een stabielere framerate. In een eerder artikel lieten we al weten welke 20 games deel zullen uitmaken van de PS Plus Collection:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

Hoe werkt het?

In een nieuwe video van PlayStation Acces geeft PS uitleg hoe de PS Collection precies werkt. Via je PS5 krijg je toegang tot bovenstaande lijstje aan games om gratis te downloaden. Helaas krijgen we geen antwoord op de vraag hoelang je de kans krijgt deze games gratis te downloaden en of deze collectie wisselt van games.