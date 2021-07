Zo wil Samsung voorkomen dat een nieuwe Galaxy uitlekt - Apparata

Dat voorkomen zal niet helemaal lukken. Maar het kan wel afschrikken. Samsung gaat copyright claims uitdelen.

Als er één merk is dat nieuwe informatie slecht geheim kan houden is dat Samsung wel. Bijna altijd in aanloop naar de release van een nieuwe smartphone lijkt het één en ander uit. In de meeste gevallen is alle informatie al bekend nog voor het nieuwe product officieel gepresenteerd is.

De strategie van een merk als OnePlus is bijvoorbeeld in aanloop naar de release al alle info vrijgeven. Samsung heeft echter een andere aanpak in petto. Bij Samsung gaan ze namelijk copyright claims uitdelen aan mensen die gelekte informatie posten. Zo’n claim moet een afschrikwekkend effect hebben.

Samsung copyright

Samsung today started copyright striking images and videos of their unreleased products. Some of the leaked images will dissappear within the next few days



This is just the beginning ©️🚔😄 https://t.co/MMpdXdJFQq — Max Jambor (@MaxJmb) July 7, 2021

Of dit uiteindelijk de oplossing gaat zijn is nog maar de vraag. De informatie wordt vaak gelekt door anonieme bronnen. En probeer zo’n partij maar eens juridisch aan te pakken. Recent lekte er nog informatie uit over de aanstaande Samsung Galaxy S22. Misschien was dat wel de druppel voor de Zuid-Koreaanse techgigant. Al met al moet het techbedrijf iets verzinnen om die beschamende leks te voorkomen. Want een beetje voor aap staat het merk wel. Nu is alles geheim houden misschien een onmogelijke opdracht, maar het kan een stuk beter dan nu het geval is. Dat lijkt Samsung ook te beseffen.