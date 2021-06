Zo wil Videoland de grote jongens als Netflix verslaan - Apparata

Videoland is het Nederlandse Netflix, maar daar blijft het wel bij. Met de samenwerking tussen Talpa en RTL moet daar verandering in komen.

In de streamingwereld zijn er een aantal grote jongens die de boel domineren. We hebben het dan natuurlijk over Netflix, Disney+, HBO en misschien enkele kleinere diensten. Videoland zal zelden in je opkomen als je aan dat rijtje denkt. Maar de Nederlandse streamingdienst van RTL krijgt vanaf 2022 een flinke boost. Dat heeft alles met de bedrijven achter de dienst te maken.

Videoland vs Netflix

RTL en Talpa gaan namelijk fuseren, zo kondigen de twee in een persbericht aan. De twee giganten van lineaire televisie hebben daarbij een duidelijke visie van de toekomst en dat is natuurlijk streaming. Videoland heeft momenteel naar eigen zeggen een miljoen betalende gebruikers.

Met de samenwerking tussen Talpa en RTL gaat er daarentegen nog veel meer geld in de streamingdienst gepompt worden. Uiteraard is het maken van kunst niet per se gebonden aan geld. Maar juist in de digitale entertainmentindustrie lijkt een groot budget van een serie, film of game toch al snel een beter ogend eindresultaat op te leveren.

Overigens is de fusie tussen Talpa en RTL niet gelijkwaardig; RLT krijgt 70% van het nieuwe bedrijf, terwijl John de Mol’s Talpa de overige 30% krijgt. Dat neemt niet weg dat de twee met hun gebundelde krachten veel meer geld in Videoland willen pompen om zo giganten als Netflix te kunnen verslaan. Nou ja, verslaan op eigen bodem misschien.

Autoriteit Consument & Markt moet de deal nog goedkeuren, wat ergens in 2022 moet gebeuren. Vooralsnog blijven alle zenders, waaronder RTL 4, RTL5, RTL7, RTL8 en RTLZ van RTL en Talpa’s SBS6, Veronica, Net5, Radio 538 en Sky Radio gewoon bestaan.