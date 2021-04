Zo zet je Windows 10 op een Apple M1 Mac - Apparata

Bootcamp is verleden tijd, er zijn echter andere manieren om Windows 10 op een M1 Mac van Apple te installeren.

Als je een Mac-gebruiker bent en af en toe ook gebruik maakt van Windows zijn de nieuwe M1 Macs geen super alternatief op de Intel varianten. Met de Intel Macs kun je via bootcamp heel eenvoudig Windows 10 installeren. Echter, met de M1 Mac is dat niet zo makkelijk. Dit is een ARM chip en daar heeft Microsoft geen publieke ondersteuning voor. En de kans is klein dat dit op de korte termijn gaat komen.

Langzaam maar zeker beginnen er alternatieven aan het licht te komen. Zo kun je wel degelijk Windows 10 installeren op een Apple M1. Dat doe je via Parallels Desktop. Het is een onofficiële methode, maar het werkt verrassend genoeg als een trein. Deze virtuele versie maakt gebruik van Windows 10 ARM Insider Preview en dit werkt wel op je M1 Mac. Dit is niet voor het grote publiek ontwikkeld en het werkt dan ook niet helemaal hetzelfde als een volwaardige versie van Windows 10.

Ondanks het feit dat het om een virtuele werking gaat, kun je gewoon games spelen zonder gekke haperingen. Het gaat hier om versie 16.5 van Parallels Desktop. Parallels heeft zelf een instructievideo gemaakt hoe je Windows 10 op een Apple Mac M1 geïnstalleerd krijgt. De video kun je hieronder bekijken.