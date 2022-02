Zo zet je YouTube’s ‘dark mode’ aan

Rust voor je ogen is af en toe wel fijn na veel schermtijd, zet dus YouTube’s dark mode aan.

Op een dag zitten we veel op onze smartphone. Daarnaast kijken we ook nog TV en wellicht nog even snel op de iPad een filmpje voordat je gaat slapen. Vaak zitten we ook nog eens voor ons werk, of studie, achter een laptop of PC. Op een dag kijken we dus lang naar een scherm. Voor je ogen is het dan wel lekker om de nachtmodus aan te zetten.

YouTube’s dark mode

Dat brengt wat rust voor je ogen. Zeker voordat je naar bed gaat is dit verstandig. Veel mensen kijken dan nog even op YouTube een filmpje. De nachtmodus helpt je dan aan een goede nachtrust en voorkomt ‘computerogen’. Dit resulteert in vermoeide ogen, hoofdpijn of wazig zicht.

Schakel de nachtmodus als volgt in. Je moet natuurlijk eerst naar YouTube gaan en inloggen. Heb je geen account, maar die dan nog even aan. Dat is zo gedaan. Als je bent ingelogd, klik dan op je profiel in de rechterbovenhoek. Je kan het ook doen zonder in te loggen, klik dan op het verticale weglatingsteken “⋮” in de rechterbovenhoek. Dit opent een menu. Daar staat ‘Uiterlijk’ tussen. Deze staat naast een pictogram van een halve maan. Klik erop en dat opent weer een ander menu.

Daar kom je ‘Donker thema’ tegen. De naam zegt het al, dat is de nachtmodus. Hier staat ook ‘Licht thema’ tussen, als je naderhand weer terug zou willen na het witte design. Of kies “Apparaatthema gebruiken” als je wilt dat YouTube zich aanpast aan de rest van de thema-instellingen van je apparaat.