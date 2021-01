Zo zet TikTok de deur op een kier voor jongeren - Apparata

De deur stond wagenwijd open, maar met een aantal aanpassingen zet TikTok de deur op een kier voor jongeren. Helemaal sluiten doet het platform niet.

Officieel is het niet de bedoeling dat jonge kinderen zonder toeziend oog van ouders te vinden zijn op YouTube, Instagram of TikTok. Het is aan de bedrijven zelf om in te grijpen, of om een dusdanige veilige omgeving te creëren waar (jonge) kinderen terecht kunnen. Denk aan YouTube Kids bijvoorbeeld. TikTok heeft ook wat verzonnen om tieners beter te beschermen.

TikTok onder jongeren

Met een aanpassingen in de voorwaarden en het knijpen van mogelijkheden gaan jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar een hoop dingen merken. Het zal bijvoorbeeld beperkter mogelijk zijn om te reageren op video’s gemaakt door jongeren in de leeftijd van 13 en 15 jaar. Een andere maatregel is dat het niet langer mogelijk is om een video te downloaden voor gebruikers jonger dan 16 jaar. Ook krijgen 13-15 jarigen niet langer de mogelijkheid om een account voor te stellen aan anderen.

Met deze en andere maatregelen hoopt TikTok het gedrag van jongeren op het platform beter onder controle te kunnen houden. Het is een stukje verantwoordelijkheid vanuit het techbedrijf, maar tegelijkertijd komt er een dubbel gevoel naar boven. Datzelfde TikTok heeft immers slimme algoritmes bedacht die er alles aan doen om je zolang mogelijk vast te houden in de app.