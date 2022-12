Zo zie je je WiFi-wachtwoord op Android

Het komt best wel vaak voor: je hebt bezoek en je wilt graag het wachtwoord van je wifinetwerk delen. Dit staat natuurlijk, meestal, op de wifi modem. Maar er is een makkelijke manier. Je kan het namelijk ook via je telefoon achterhalen.

Stap voor stap het WIFI-wachtwoord achterhalen

Gelukkig is het minder moeilijk dan het lijkt om achter je wifi wachtwoord op Android te komen. Volg hiervoor de volgende stappen:

De eerste stap is dat je de Instellingen app opent. Deze kan je vinden door vanaf de onderkant van het scherm naar boven te scrollen. Je ziet dan een lijst met alle geïnstalleerde apps op je Android telefoon. Scroll omlaag totdat je het Instellingen icoontje ziet. Dit donkergroen met witte icoontje toont een tandwiel met zes tanden. Hier klik je op.

Vervolgens krijg je een lijst met alle instellingen te zien. Helemaal bovenaan de lijst met icoontjes staat Netwerk en internet. Klik hierop.

Het netwerk en internetmenu is nu zichtbaar. Helemaal bovenaan zie je het wifinetwerk waar je op aangesloten bent. Klik op dit symbool.

Je krijgt nu het Netwerkgegevens venster te zien. Kies nu de optie ‘Delen’. Deze optie staat helemaal bovenaan, naast de knoppen vergeten en verbinding verbreken, met een gestileerde QR code.

Je moet nu eerst de schermvergrendeling, een pincode of de biometrische identificatie bevestigen. Logisch, want je staat op het punt je wifi-wachtwoord zichtbaar te maken en je wilt natuurlijk niet dat hackers deze pakken krijgen. Nu krijg je een QR-code te zien, met bij sommige Android telefoons, daaronder het wifi wachtwoord in voor mensen leesbare tekst.



Is dat bij jouw telefoon niet het geval? Dan kan je een screenshot maken van het scherm, en vervolgens met Google Lens of een andere QR-code lezer de QR-code in het screenshot vertalen in leesbare tekst.

Videoversie

Op die manier kan je snel je wifi wachtwoord delen met bezoekers. Zoals je ziet, is het best wel te doen. Uiteraard hebben YouTubers al een filmpje gemaakt over hoe je dat kan doen. Vind je een video prettiger dan tekst? Dan heb je veel aan het filmpje hieronder.