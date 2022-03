Zo ziet Android op de Nothing smartphone (1) eruit

De smartphone zelf is nog een geheimpje. Maar van Android op de Nothing smartphone (1) krijgen we wel een voorproefje.

Gisteren was de aankondiging dat Nothing met een eerste smartphone komt. En net als OnePlus, ja die vergelijking moeten we toch maken, kiest het techbedrijf ervoor om Android niet één op één over te nemen. In plaats daarvan wordt gekozen voor een skin. Die skin gaat Nothing OS heten. En in een aantal screenshots laat het techbedrijf uit Londen hoe dat er ongeveer gaat uitzien.

De typische huisstijl van Nothing komt terug in de manier waarop ze Android implementeren. Een digitaal sausje over een verder vrij rustig ogende Android. Je kunt er niet omheen dat het wat wegheeft van OxygenOS van OnePlus.

Niet zo gek, aangezien Carl Pei de grote man is achter Nothing. Pei was ook de mede-oprichter van OnePlus, maar vertrok bij het bedrijf om zelf een tech startup te beginnen. Dat werd Nothing.

Heel kleurrijk kun je de layout niet noemen. Het is vooral zakelijk, minimalistisch en recht voor zijn raap. Je moet ervan houden. Op basis van de eerste paar screenshots kun je in elk geval die conclusie vast trekken. De Nothing smartphone (1) onthulling volgt deze zomer.