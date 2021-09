Zo ziet de nieuwe iPhone 13 eruit zonder glas: teardown foto’s

Afbeelding via Sonny Dickson

De eerste teardown is er! De iPhone 13 is uit elkaar gehaald en we kunnen een blik werpen hoe het apparaat er zonder het glas uitziet.

De eerste leveringen van de nieuwe iPhone 13 liepen her en der wat stroef. Langzamerhand krijgen toch steeds meer mensen een iPhone 13 in handen. En wat doe je dan? Precies, dan schroef je hem open. Wij hebben de eerste teardown foto’s.

iPhone 13 zonder glas

Je moet het maar durven. Die dure iPhone gelijk uit elkaar te halen. Dat noemen we in goed Engels een ‘teardown’. Het uit elkaar halen van in dit geval een iPhone dus. We kunnen deze teardown niet een echte noemen, want de smartphone wordt niet helemaal ontmanteld. Maar toch levert het interessante foto’s op. Wat natuurlijk direct opvalt is de grotere batterij. Daarom is het apparaat ook iets zwaarder geworden.

Binnenkort verwachten we een volledige teardown op het populaire YouTube kanaal iFixit, dus we moeten het nu nog even doen met deze eerste foto’s. We zien op de afbeeldingen het vernieuwde TrueDepth- systeem, maar ook de (kleinere) Taptic Engine. Sonny Dickson, een bekende lekker, heeft via zijn bronnen deze foto’s weten te bemachtigen. Het is geen verrassing dat de Taptic Engine kleiner is geworden, anders paste de batterij niet. Dat is goed nieuws, want de eerste berichten stromen binnen dat dit echt geholpen heeft. De screen time van de smartphone is aanzienlijk toegenomen. Overigens, dit is het geval bij alle vier de modellen.

Batterij en Notch

De standaard iPhone 13 heeft een batterij die 15% groter is dan de voorganger. De capaciteit gaat van 10,78 Wattuur naar 12,41 Wattuur. Hierbij speelt mee dat de iPhone een nieuwe A15 Bionic- chip heeft. Deze is veel zuiniger.

Ja, de notch is echt kleiner geworden. Met wel 20 % en de foto’s laten zien dat Apple de camera aan de voorkant naar links heeft verplaatst. De infraroodcamera en de projector zitten nu rechts. De microfoon heeft ook een andere plek gekregen, namelijk iets hoger. Hierdoor kon de notch kleiner worden.