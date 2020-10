Zo ziet de PlayStation 5 er vanbinnen uit - Apparata

Sony haalt de PlayStation 5 uit elkaar en laat de gloednieuwe console vanbinnen zien.

Hoe pak je een primeur van andere YouTubers af? Door ze voor te zijn natuurlijk. Die luxe heeft Sony. Want het bedrijf heeft natuurlijk een PS5 voorhanden, terwijl de rest van de wereld tot halverwege november moet wachten.

Om te voorkomen dat hobbyisten en videomakers zelf de schroevendraaier pakken, heeft Sony het al gedaan. In een video op YouTube laat men zien hoe de PlayStation 5 er vanbinnen uitziet. Alle aspecten van de console komen uitgebreid aan bod in de video van 7 minuten.

Het geluid is niet heel lekker, dat had Sony beter kunnen doen. Gelukkig is het Japans en dat zullen de meesten van ons toch niet verstaan. Er is ondertiteling om het verhaal te volgen. In het filmpje laat Sony ook zien hoe je de PS5 het beste kunt schoonmaken met een stofzuiger. Want na enkele jaren zullen de ventilatoren een hoop stof hebben opgezogen. Om te voorkomen dat je PS5 straks in een Boeing verandert is het goed om de console regelmatig schoon te maken.

De nieuwe PlayStation 5 vanbinnen bekijken doe je in de video hieronder. De console is vanaf 19 november hier in Nederland verkrijgbaar.