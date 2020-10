Zo ziet de PlayStation 5 user interface eruit (video) - Apparata

Foto @Sony Interactive Entertainment

Sony laat voor het eerst de user interface van de PlayStation 5 zien. Door de video krijg je een goed idee hoe je menu’s er straks uitzien.

Met een nieuwe generatie consoles komt ook een nieuwe user interface voor zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X. Voor die laatste console zagen we de nieuwe menus vanochtend al voorbij komen. Nu toont ook Sony hun gloednieuwe user interface.

PlayStation 5 user interface

Voor hun nieuwe PlayStation 5 user interface is Sony behoorlijk diep gegaan. Naar verluidt zijn de menus helemaal ‘from scratch’ opgebouwd. Je zal ergens wel het huidige design terug zien, maar over het algemeen is alles nieuw. Alles is daarbij geoptimaliseerd voor moderne 4K TV’s.

Dat komt allemaal vanuit de filosofie dat tijd kostbaar is, zo schrijft Sony in hun blogpost. Daarom is de PlayStation 5 U.I. zo gebouwd dat je overal gemakkelijk kunt komen.

Een van de hoogtepunten is het nieuwe Control Center, waar je direct toegang heeft to bijna alles wat je nodig hebt van het systeem. Dat alles door simpelweg op de PlayStation button op je DualSense draadloze controller te klikken, zonder dat je de game hoeft te verlaten.

Explore

Verder exploreert Sony in de bovenstaande video ook een nieuwe feature: Explore. Deze nieuwsfunctie komt in eerste instantie alleen naar de Verenigde Staten en geeft de gebruiker nieuwtjes over PlayStation en games die ze tof vinden. Zo blijf je ook up-to-date als Apparata misschien een nieuwtje heeft moeten overslaan!

In tegenstelling tot Microsoft’s U.I., krijgt de PS4 zover we kunnen beoordelen niet dezelfde software als de PlayStation 5.

Lees ook: Sony gaat voice chat politie spelen bij PlayStation 5 gebruikers