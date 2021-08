Zo ziet paint er in Windows 11 uit

Het uiterlijk van Microsoft Paint krijgt in Windows 11 een kleine make-over. Zie het voor jezelf.

In het tijdperk voordat internet heel normaal was gebruikte iedereen wel Microsoft Paint tegen de verveling. Het werd beschouwd als een soort game, zeker voor kinderen. Je kon immers niet lekker surfen op het internet en misschien waren er wel geen games geïnstalleerd op de computer waar je op bezig was. Dan was Paint altijd de perfecte uitkomst. Een beetje kliederen en hop, er was zo weer een uurtje voorbij.

Paint hoort in Windows en natuurlijk keert het ook terug in Windows 11. Maar hou er wel rekening mee dat Microsoft ervoor gekozen heeft om het uiterlijk wat aan te passen. Het is niet zo dat je niets meer kunt vinden in vergelijking met het huidige paint, maar er zijn wel degelijk zaken anders. Ook goed nieuws is de introductie van een donkere modus voor Paint. Altijd handig, nietwaar?

Panos Panay, topman binnen Microsoft als het gaat om producten, heeft een teaser vrijgeven. In deze teaser krijg je een voorproefje van Paint in Windows 11. In de teaser zie je een verjaardagstaart gemaakt in Paint. Helaas krijgen we niet te zien hoe de taart is getekend. Daarvoor is het filmpje te kort.

Windows 11 paint