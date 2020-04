Zo zit de nieuwe OnePlus 8 in elkaar

Wat voor techniek gaat er schuil in deze smartphone?





Deze week heeft OnePlus eindelijk de nieuwe 8 Series gepresenteerd. De reeks bestaat uit de OnePlus 8 en de nieuwe 8 Pro. Op het internet zijn al diverse tests met de smartphones te vinden, waaronder een test hoe stevig de OnePlus is.

De bekende YouTuber JerryRigEverything heeft een mooie video gemaakt. In dit filmpje is te zien hoe de OnePlus vakkundig uit elkaar wordt gehaald. Wat meteen opvalt is de ronde gouden cirkel bij het verwijderen van de behuizing. Dit is nieuw en hebben we nog niet eerder gezien op een OnePlus. Dat klopt ook, want dit is de technologie dat draadloos opladen mogelijk maakt. Voor het eerst in de geschiedenis van het merk kan een OnePlus-smartphone draadloos opladen.

Het is altijd interessant om te zien hoe een fabrikant het product in elkaar heeft gezet. Normaal gesproken kom je dit soort dingen nooit te weten. Wie gaat immers zijn of haar dure smartphone uit elkaar schroeven. Check de video om de OnePlus van deze unieke kant te bekijken.